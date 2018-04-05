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"Сибур" принял решение разместить облигации трех серий на 25 млрд руб


  • СИБУР

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" принял решение разместить биржевые облигации трех серий совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

К размещению по открытой подписке планируются облигации серии БО-01 на 5 миллиардов рублей и бумаги серий БО-02 и БО-03 объемом по 10 миллиардов рублей в каждой. Срок обращения - 10 лет.

Выпуски также предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Совладельцу "Новатэка" NVTK Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО "Траст". Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинга" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).

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