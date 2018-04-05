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"Лукойл" погасил выпуск облигаций на $1,5 млрд


Финансы

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH погасил выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"ПАО "Лукойл" успешно погасило выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США по правилу 144А/Положению S", - сообщает компания.

Облигации были выпущены в 2013 году на срок 5 лет со ставкой купона в размере 3,416 % годовых. Сумма основного долга составила 1,5 миллиарда долларов США, сумма купонных выплат - 25,62 миллиона долларов США, отмечает компания.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ, при этом основная деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных округов - Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.

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