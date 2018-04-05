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Nord Stream 2 AG в марте привлекла заемные средства от партнеров в размере 404 млн евро


Газ

 

МОСКВА, 26 апр ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2", привлек в марте заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper в размере 404 миллионов евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, сообщается в отчетности "Газпрома" GAZP.

"В марте 2018 года дочерняя организация "Норд Стрим 2 АГ" привлекла заемные средства от "Винтерсхалл Нидерланды Транспорт энд Трейдинг Б.В.", "ОМВ Газ GAZA Маркетинг Трейдинг энд Финанс Б.В.", "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн (LXXI) Б.В.", "Энжи Энерджи Менеджмент Холдинг Швейцария АГ", "Юнипер Газ Транспортэйшн энд Финанс Б.В." в размере 404 миллионов евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года", - сообщается в отчете.

В начале марта председатель правления Wintershall Марио Мерен сообщал, что европейские партнёры по проекту газопровода "Северный поток-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в 2017 году предоставили Nord Stream 2 AG финансирование в размере 324 миллиона евро каждый.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

 

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