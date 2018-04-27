Новым финансовым директором Statoil станет Ларс Кристиан Бахер

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент Statoil Ларс Кристиан Бахер (Lars Christian Bacher) станет новым финансовым директором компании, сообщила Statoil.

"Ларс Кристиан Бахер займет должность главного финансового директора, вместо Ханса Якоба Хегге (Hans Jakob Hegge), который перейдет на должность руководителя подразделения в США", - говорится в сообщении компании.

Сейчас Бахер занимает должность руководителя подразделения по разработке и добыче за рубежом (Development & Production International). Он займет новую должность в течение августа, следует из сообщения компании.

Компания также внесла изменения в структуру управления - бизнес в Бразилии выделен в отдельное международное подразделение. Главой нового подразделения станет нынешний руководитель сектора по технологиям, проектированию и бурению (Technology, Project & Drilling) Маргарет Оврюм (Margareth Ovrum). Она вступит в должность 15 октября.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером компании является Норвегия. По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Statoil выросла на 21% - до 1,3 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов Statoil за первый квартал составил 2,18 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,146 миллиона баррелей за аналогичный период 2017 года.