FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Новым финансовым директором Statoil станет Ларс Кристиан Бахер


Финансы / Нефть

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент Statoil Ларс Кристиан Бахер (Lars Christian Bacher) станет новым финансовым директором компании, сообщила Statoil.

"Ларс Кристиан Бахер займет должность главного финансового директора, вместо Ханса Якоба Хегге (Hans Jakob Hegge), который перейдет на должность руководителя подразделения в США", - говорится в сообщении компании.

Сейчас Бахер занимает должность руководителя подразделения по разработке и добыче за рубежом (Development & Production International). Он займет новую должность в течение августа, следует из сообщения компании.

Компания также внесла изменения в структуру управления - бизнес в Бразилии выделен в отдельное международное подразделение. Главой нового подразделения станет нынешний руководитель сектора по технологиям, проектированию и бурению (Technology, Project & Drilling) Маргарет Оврюм (Margareth Ovrum). Она вступит в должность 15 октября.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером компании является Норвегия. По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Statoil выросла на 21% - до 1,3 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов Statoil за первый квартал составил 2,18 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,146 миллиона баррелей за аналогичный период 2017 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ