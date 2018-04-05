FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Миллер: Традиционные источники покроют большую часть потребностей человечества в энергии


Энергосети

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - ПРАЙМ. Традиционные источники продолжат удовлетворять постоянно растущие потребности человечества в энергии в будущем, несмотря на увеличение доли альтернативной энергетики в мировом балансе, заявил в пятницу глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер.

"Одной из обсуждаемых тем в последние годы стала альтернативная энергетика. Согласно мнению экспертов, их (альтернативных источников – ред.) доля в мировом энергобалансе будет расти. Однако основная нагрузка по удовлетворению постоянно возрастающих потребностей человечества в энергии будет приходиться на традиционные источники, самым экологически чистым из которых является природный газ", - сказал Миллер, выступая на открытии 21-го ежегодного общего собрания Международного делового конгресса (МДК), который проходит в индийской столице.

Как отметил Миллер, человечество вступило "в эпоху перемен, глобальных экономических вызовов, требующих от нас максимальной концентрации сил и умения реагировать на меняющиеся условия". "Только так можно преодолеть все стоящие перед нами вызовы будущего и реализовать все заложенные в нем возможности", - подчеркнул глава "Газпрома".

Как передает корреспондент РИА Новости, в рамках пленарного заседания МДК был зачитан отчетный доклад правления конгресса, представлен финансовый отчет за 2017 финансовый год. Кроме того, состоялось одобрение деятельности президента и вице-президента организации за 2017 финансовый год, а также прошло переизбрание Алексея Миллера президентом МДК.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ