Миллер: Традиционные источники покроют большую часть потребностей человечества в энергии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - ПРАЙМ. Традиционные источники продолжат удовлетворять постоянно растущие потребности человечества в энергии в будущем, несмотря на увеличение доли альтернативной энергетики в мировом балансе, заявил в пятницу глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер.

"Одной из обсуждаемых тем в последние годы стала альтернативная энергетика. Согласно мнению экспертов, их (альтернативных источников – ред.) доля в мировом энергобалансе будет расти. Однако основная нагрузка по удовлетворению постоянно возрастающих потребностей человечества в энергии будет приходиться на традиционные источники, самым экологически чистым из которых является природный газ", - сказал Миллер, выступая на открытии 21-го ежегодного общего собрания Международного делового конгресса (МДК), который проходит в индийской столице.

Как отметил Миллер, человечество вступило "в эпоху перемен, глобальных экономических вызовов, требующих от нас максимальной концентрации сил и умения реагировать на меняющиеся условия". "Только так можно преодолеть все стоящие перед нами вызовы будущего и реализовать все заложенные в нем возможности", - подчеркнул глава "Газпрома".

Как передает корреспондент РИА Новости, в рамках пленарного заседания МДК был зачитан отчетный доклад правления конгресса, представлен финансовый отчет за 2017 финансовый год. Кроме того, состоялось одобрение деятельности президента и вице-президента организации за 2017 финансовый год, а также прошло переизбрание Алексея Миллера президентом МДК.