Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в I квартале выросла на 41%

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" LKOH по РСБУ в первом квартале текущего года выросла на 41% в годовом выражении и составила 8,42 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка от продаж за минусом налога на добавленную стоимость и акцизов снизилась в 2,5 раза и составила 19 миллиардов рублей. Себестоимость продаж выросла на четверть и составила 5,1 миллиарда рублей.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ, при этом основная деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных округов - Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.