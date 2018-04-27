ФСК в 2018 г увеличит расходы на ремонты на 8,7%

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК) в 2018 году увеличит расходы на ремонты до 12,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава компании Андрей Муров. Таким образом, расходы компании на эти цели вырастут на 8,7% по сравнению с прошлым годом.

"В 2018 году на ремонты мы направляем на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее – 12,5 миллиарда рублей (в прошлом – 11,5 миллиарда рублей.) Наибольшие объемы приходятся на регионы Сибири и Центра", - сказал Муров в рамках совещания об итогах прохождения осенне-зимнего периода.

Он отметил, что повышенное внимание будет уделено надежному электроснабжению чемпионата мира по футболу. Также в числе приоритетов - международные экономические форумы в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Пресс-служба ФСК отметила, что в 2018 году планируется завершить мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей, в частности, макропроект по укреплению связей ОЭС Центра и Северо-Запада, присоединение центральных районов Якутии к ОЭС Востока и западных районов Якутии к ОЭС Сибири, строительство подстанции 220 кВ "Восточная Промзона" и 220 кВ "Ново-Лабинская" в Краснодарском крае, ключевой этап строительства подстанции 330 кВ "Мурманская".

Также в этом году будут завершены комплексная реконструкция ключевого центра питания Белгорода – 330 кВ "Белгород" и строительство воздушной линии (265 ким) 500 кВ "Невинномысск– Моздок" с подстанцией 500 кВ "Моздок" (668 МВА).