FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФСК в 2018 г увеличит расходы на ремонты на 8,7%


Энергосети

 

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК) в 2018 году увеличит расходы на ремонты до 12,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава компании Андрей Муров. Таким образом, расходы компании на эти цели вырастут на 8,7% по сравнению с прошлым годом.

"В 2018 году на ремонты мы направляем на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее – 12,5 миллиарда рублей (в прошлом – 11,5 миллиарда рублей.) Наибольшие объемы приходятся на регионы Сибири и Центра", - сказал Муров в рамках совещания об итогах прохождения осенне-зимнего периода.

Он отметил, что повышенное внимание будет уделено надежному электроснабжению чемпионата мира по футболу. Также в числе приоритетов - международные экономические форумы в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Пресс-служба ФСК отметила, что в 2018 году планируется завершить мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей, в частности, макропроект по укреплению связей ОЭС Центра и Северо-Запада, присоединение центральных районов Якутии к ОЭС Востока и западных районов Якутии к ОЭС Сибири, строительство подстанции 220 кВ "Восточная Промзона" и 220 кВ "Ново-Лабинская" в Краснодарском крае, ключевой этап строительства подстанции 330 кВ "Мурманская".

Также в этом году будут завершены комплексная реконструкция ключевого центра питания Белгорода – 330 кВ "Белгород" и строительство воздушной линии (265 ким) 500 кВ "Невинномысск– Моздок" с подстанцией 500 кВ "Моздок" (668 МВА).

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ