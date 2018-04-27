S&P повысило рейтинг Uniper

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг международного энергетического концерна Uniper до "BBB" с "BBB-", говорится в сообщении агентства.

S&P также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Uniper до "BBB". Прогноз по рейтингам стабильный.

"Повышение рейтингов основано на нашем мнении... о снижении рисков, связанных с возможным негативным воздействием на кредитоспособность Uniper вследствие сделки по покупке 47% акций немецкой компанией финской Fortum", - сообщает агентство.

В октябре энергокомпания Fortum Oy и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum также заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки может составить 8,05 миллиарда евро.

Сделка изначально была запланирована на начало 2018 года и подлежит одобрению регуляторов. В четверг Fortum еще раз сообщила, что получение одобрения регуляторов РФ и ЕС ожидается к середине 2018 года. Как прогнозирует агентство, одобрения регуляторов будут получены. S&P также отмечает, что стабильность прибыли и рентабельность Uniper повысились, и компания сохраняет сильное финансовое положение на рынке.

"Стабильный прогноз отражает наше предположение о том, что независимое положение, стратегия и финансовая политика компании не изменятся существенно из-за сделки с Fortum, и что отношение средств от операций к долгу будут оставаться на уровне выше 55%, а скорректированный долг к EBITDA будет не выше 1.7x", - добавляют в агентстве.