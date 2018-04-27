FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Производители в РФ в марте повысили цены на бензин на 3,6%


Нефть

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в марте выросли по сравнению с февралем на 3,6%, цены на дизтопливо - на 0,8%, сообщил Росстат.

Цены производителей на бензин марки Аи-81—Аи-92 в марте увеличились на 2,9%, марки Аи-93—Аи-95 — на 4,1, Аи-96—Аи-98 — на 4,4%.

Удорожание бензина отмечено в 13 субъектах РФ (от 1,1% в Республике Татарстан до 6,2% в Саратовской области). В Республике Саха (Якутия) и Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне февраля 2018 года. В Тюменской, Сахалинской и Волгоградской областях отмечено его удешевление на 1,4-2%.

Также в марте в 20 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин автомобильный, из них в Республике Тыва – на 1%, Ивановской области – на 0,5%. Снижение цен на бензин наблюдалось в 10 субъектах РФ, в том числе в Забайкальском крае – на 1,4%, Севастополе – на 0,7%, Республике Крым – на 0,6%. В Москве и в Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц не изменились.

Также в марте цены производителей на сырую нефть снизились на 6,9% (с начала года – на 0,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,2% (с начала года – на 3,2%).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ