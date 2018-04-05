Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в I квартале снизилась на 6,7%

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом квартале 2018 года снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,9 миллиарда рублей, сообщает компания.

EBITDA за отчетный период сократилась на 7,1%, до уровня в 9,4 миллиарда рублей. Выручка выросла на 2,3%, составив 39 миллиардов рублей. Существенное влияние на динамику данного показателя оказал рост выручки от реализации мощности, отмечает компания. Валовая прибыль составила 7,8 миллиарда рублей, сократившись на 7%.

Себестоимость продаж увеличилась на 5% и составила 31,3 миллиарда рублей. Управленческие расходы выросли на 27,3%, до 637,4 миллиона рублей. Налог на прибыль сократился на 11,9%, до уровня в 517,1 миллиона рублей.

Капитал и резервы компании увеличились на 4,1% и составили 125,1 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 марта 2018 года составили 65,7 миллиарда рублей, увеличившись на 9,3% с начала года, краткосрочные — упали на 20,2%, до 15,7 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром GAZP энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").