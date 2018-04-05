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Совет директоров "Иркутскэнерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г


 

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Иркутскэнерго" IRGZ рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года, сообщается в материалах компании.

"Прибыль в размере 22,345 миллиарда рублей, полученную ПАО "Иркутскэнерго" по результатам 2017 года, не распределять. По результатам 2017 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Иркутскэнерго" не выплачивать", - приводится в сообщении соответствующая рекомендация.

По итогам 2016 года акционеры "Иркутскэнерго" решили не выплачивать дивиденды.

Годовое собрание акционеров компании состоится 1 июня, дата закрытия реестра для участия в нем - 8 мая. Повестка дня собрания включает утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение распределения прибыли "Иркутскэнерго" и выплаты дивидендов по результатам 2017 года, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии и другие вопросы.

"Иркутскэнерго" - российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.

 

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