Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в I квартале выросла на 11,8%

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" MSNG(входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом квартале 2018 года выросла на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,868 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка составила 72,255 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 9,2% в основном в связи с более низкой температурой воздуха в отчетном периоде и соответствующим увеличением отпуска тепловой энергии. Показатель EBITDA увеличился на 7,8%, до 19,426 миллиарда рублей.