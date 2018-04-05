FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФСК инвестирует в развитие Московской энергосистемы в 2018-2020 гг 14,3 млрд руб


МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") в 2018-2020 годы планирует инвестировать в развитие Московской энергосистемы 14,3 миллиарда рублей, сообщает компания.

"Объем инвестиций ФСК ЕЭС FEES в развитие Московской энергосистемы с 2013 по 2017 годы (за 5 лет) составил 31,8 миллиарда рублей. За период 2018-2020 годы финансирование запланировано в размере 14,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ФСК.

В частности, в 2018 году запланированы работы на подстанциях "Очаково", "Чагино", "Бескудниково", "Каскадная", "Пахра" и "Трубино". До 2020 года, помимо работ на объектах Московского энергокольца, планируется ввести подстанцию ФСК ЕЭС 220 кВ "Ока" – основной питающий центр Серпухова и Серпуховского района Московской области.

Сейчас компания завершает работы на одной из крупнейших подстанций западной части Московской энергосистемы – ПС 500 кВ "Западная". Энергообъект питает столичный район Митино, город Красногорск и значительную часть Красногорского района, а также является ключевым звеном в электроснабжении стадиона "Открытие Арена". В период чемпионата мира по футболу-2018 обеспечит также мощностью международный вещательный центр FIFA.

Реконструкция Московского энергокольца началась в 2006 году. Общий объем инвестиций ФСК ЕЭС в работы составил порядка 71 миллиарда рублей, до 2021 года будет вложено еще более 9,3 миллиарда рублей.

На территориях Москвы и Подмосковья в обслуживании ФСК ЕЭС находятся 3,6 тысячи километров линий электропередачи, 36 подстанций различного класса напряжения. Совокупная трансформаторная мощность объектов составляет более 32 тысяч МВА.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ