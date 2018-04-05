ФСК инвестирует в развитие Московской энергосистемы в 2018-2020 гг 14,3 млрд руб

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") в 2018-2020 годы планирует инвестировать в развитие Московской энергосистемы 14,3 миллиарда рублей, сообщает компания.

"Объем инвестиций ФСК ЕЭС FEES в развитие Московской энергосистемы с 2013 по 2017 годы (за 5 лет) составил 31,8 миллиарда рублей. За период 2018-2020 годы финансирование запланировано в размере 14,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ФСК.

В частности, в 2018 году запланированы работы на подстанциях "Очаково", "Чагино", "Бескудниково", "Каскадная", "Пахра" и "Трубино". До 2020 года, помимо работ на объектах Московского энергокольца, планируется ввести подстанцию ФСК ЕЭС 220 кВ "Ока" – основной питающий центр Серпухова и Серпуховского района Московской области.

Сейчас компания завершает работы на одной из крупнейших подстанций западной части Московской энергосистемы – ПС 500 кВ "Западная". Энергообъект питает столичный район Митино, город Красногорск и значительную часть Красногорского района, а также является ключевым звеном в электроснабжении стадиона "Открытие Арена". В период чемпионата мира по футболу-2018 обеспечит также мощностью международный вещательный центр FIFA.

Реконструкция Московского энергокольца началась в 2006 году. Общий объем инвестиций ФСК ЕЭС в работы составил порядка 71 миллиарда рублей, до 2021 года будет вложено еще более 9,3 миллиарда рублей.

На территориях Москвы и Подмосковья в обслуживании ФСК ЕЭС находятся 3,6 тысячи километров линий электропередачи, 36 подстанций различного класса напряжения. Совокупная трансформаторная мощность объектов составляет более 32 тысяч МВА.