Правкомиссия разрешила Schlumberger купить до 49% EDC

ГОРКИ, 28 апр - ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями предварительно разрешила американской Schlumberger приобрести пакет в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) в размере от 25% плюс одна акция до 49%, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, ведомство по поручению правительства незамедлительно начнет переговоры со Schlumberger по условиям, на которых она сможет купить долю в EDC.

Рассказывая об итогах заседания правкомиссии, Артемьев отметил, что Schlumberger попросила определить, на какой пакет акций EDC она может претендовать в нынешних условиях.

"Правительственная комиссия приняла предварительное решение, что контроль, то есть 50+1, российское правительство и комиссия не хотели бы отдавать, однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет, то есть 25+1, или даже 49% акций, и поручила Федеральной антимонопольной службе провести соответствующие переговоры с компанией Schlumberger", - сообщил Артемьев.

"Комиссия определила, что, скорее всего, блокпакет - можно, только это будет сопровождаться рядом условий. У нас их 11, но это было для контроля. Условия, которые нивелировали негативные последствия различного рода санкций и всего прочего в отношении сделки, если бы компания получала контроль. В отношении 25+1 или 49% - допустимого диапазона сегодняшнего дня - мы будем смотреть, какие из этих условий надо применять, какие нет", - рассказал глава ФАС.

"Мы незамедлительно вступаем в переговоры с компанией Schlumberger и надеемся, что выходим на финишную прямую", - подытожил Артемьев.