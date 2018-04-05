"Сургутнефтегаз" получил 62 млрд руб чистой прибыли по РСБУ в I кв против убытка годом ранее

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" SNGS по РСБУ в первом квартале 2018 года составила 62,1 миллиарда рублей против убытка в 90,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 16% и составила 319,9 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.