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"Сургутнефтегаз" получил 62 млрд руб чистой прибыли по РСБУ в I кв против убытка годом ранее


Газ / Нефть

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" SNGS по РСБУ в первом квартале 2018 года составила 62,1 миллиарда рублей против убытка в 90,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 16% и составила 319,9 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

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