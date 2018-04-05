Чистая прибыль-2017 "Сургутнефтегаза" по МСФО - 195 млрд руб против убытка год назад

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" SNGS по МСФО, относящийся к акционерам компании, за 2017 год составила 194,66 миллиарда рублей против убытка в 62,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка от реализации выросла на 15% и составила 1,18 триллиона рублей.

"Сургутнефтегаз" — четвертая по величине интегрированная нефтяная компания России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.