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РФ и Эфиопия готовят межправительственное соглашение по атомной энергетике


 

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия и Эфиопия готовят к подписанию межправительственное соглашение в области атомной энергетики, предполагающее создание в африканской стране исследовательского центра, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Грум Абай Тешоме.

 

"В прошлом году мы подписали с Росатомом меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, специалисты из Росатома ездили в Эфиопию для дальнейшего обсуждения этого вопроса. Сейчас мы готовим к подписанию межправительственное соглашение с Росатомом. Они предложили нам ряд стипендий для обучения эфиопов в России в области атомной энергетики", - сказал он.

 

По его словам, соглашение, которое готовится к подписанию, "включает в себя обучающие программы и создание исследовательского центра в Эфиопии".

 

В июне прошлого года Россия подписала с Угандой, Эфиопией и Суданом меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Комплексное предложение Росатома включает в себя не только строительство в этих странах объектов использования атомной энергии, но и подготовке кадров, создании необходимой нормативно-правовой базы и другое.

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте текущего года заявил, что в ходе его визита в Эфиопию "была достигнута договорённость активизировать работу межправкомиссии в целях реализации двусторонних проектов в различных областях, в том числе в сфере энергетики, включая ядерную, и гидроэнергетику, в сфере биологических исследований, авиасообщения". Кроме того, по его словам, Россия и Эфиопия обсуждают создание в африканской стране центра ядерных технологий.

 

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