"Новатэк" может запустить третью линию "Ямал СПГ" в декабре 2018 года

САБЕТТА (ЯНАО), 29 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK планирует запустить вторую технологическую линию завода "Ямал СПГ" в сентябре, третью - в декабре 2018 - январе 2019 года, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"Касательно "Ямал СПГ", мы сегодня рассказывали нашим японским партнерам, что вторая линия уже находится в пусконаладочных работах, и мы планируем ее запуск где-то в сентябре. И третья линия будет (запущена) где-то в декабре-январе месяце. Пусконаладочные работы начнутся в конце года", - сказал он.

При этом Михельсон в очередной раз уточнил, что общая реальная производительность завода превысит проектную, однако точную цифру пока назвать нельзя.

"По конечной производительности, я сейчас не могу сказать. Только с уверенностью могу сказать, что те 5,5 миллиона тонн проектных, они будут выше. Опыт эксплуатации в зимний период показал значительно выше значение. Сейчас посмотрим, как она будет работать при положительных температурах, и уже будем представлять, какая окончательно будет производительность. Но 16,5 миллиона тонн с трех линий будет явно превышена", - отметил он.

"И мы сегодня рассказывали, что уже принято инвестиционное решение о строительстве четвертой технологической линии... ввод мы планируем на конец 2019 - начало 2020 годов", - добавил Михельсон.