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Михельсон: "Новатэк" планирует завершить FEED "Арктик СПГ-2" в ноябре


Экономика

САБЕТТА (ЯНАО), 29 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK планирует завершить подготовку FEED проекта "Арктик СПГ-2" в ноябре и принять инвестиционное решение по строительству перевалочного СПГ-терминала на Камчатке в третьем-четвертом квартале нынешнего года, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"Я своим партнерам потенциальным (японским - ред.) тоже сказал, что если "Арктик СПГ-2" мы FEED заканчиваем где-то в ноябре, по Камчатке мы стремимся принять инвестиционное решение в третьем, не позже четвертого квартала. Пусть определяются", - сказал он.

При этом Михельсон добавил, что в качестве мер государственной поддержки для проекта СПГ-терминала на Камчатке рассматривается привязка его к территории опережающего экономического развития.

"Там есть территория опережающего развития. Хорошее совещание провел господин (вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий - ред.) Трутнев. Кстати, он хочет в Петропавловске-Камчатском на следующей неделе провести совещание по рассмотрению этого инвестиционного проекта. Есть одна маленькая законодательная тонкость - ТОРы написаны так, что они могут существовать только на суше. Так как у нас перевалочный центр, Минвосток уже инициировал поправки к закону, я думаю, внесут поправки, чтобы наш проект тоже мог находиться в рамках ТОР", - отметил Михельсон. 

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