FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Новатэк" ведет продвинутые переговоры с Токио по "Арктик СПГ-2" и терминалу на Камчатке


Экономика

САБЕТТА (ЯНАО), 29 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK ведет продвинутые, детальные переговоры по участию японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2", а также перевалочному терминалу СПГ на Камчатке, и считает необходимым завершить их в этом году, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, переговоры ведутся как по инжиниринговой части проектов, так и по непосредственному вхождению в них. При этом он отметил, что в разговоре с японской стороной появилось больше конкретики, особенно по проекту терминала на Камчатке.

"Мы ведем постоянные переговоры об участии японских компаний, не только как инжиниринговых компаний, а как участников проекта. И сейчас есть полная возможность, и мы рассматриваем с японскими компаниями их участие в "Арктик СПГ-2". Нам очень нравится, что идет предметный, детальнейший разговор. Мы будем приветствовать продолжение этого разговора, и в принципе в этом году его надо заканчивать", - сказал глава "Новатэка".

"И они очень тоже заинтересованы, я считаю очень хорошая наша инициатива сделать перевалку СПГ на Камчатке, тоже мы ведем детальные переговоры с японскими компаниями о совместном строительстве такого хаба", - добавил он.

В свою очередь министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко отметил, что лично надеется на участие в новых российских проектах, таких как "Арктик СПГ-2", японских технологий и японских средств. "Я знаю, что ключевую роль в том, состоится проект "Арктик СПГ-2" или нет, играет экономичность. И господин Михельсон нам подробно рассказал о том, какие усилия принимаются для того, чтобы снизить себестоимость СПГ. И если будет обеспечена экономичность этого проекта, японские компании примут решение об участии в этом проекте, я в этом уверен. А японское правительство будет основательно следить за этим проектом", - сказал министр.

В воскресенье состоялся визит японской делегации во главе с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко по приглашению министра экономического развития РФ Максима Орешкина на завод "Ямал СПГ".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ