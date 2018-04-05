"Новатэк" ведет продвинутые переговоры с Токио по "Арктик СПГ-2" и терминалу на Камчатке

САБЕТТА (ЯНАО), 29 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK ведет продвинутые, детальные переговоры по участию японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2", а также перевалочному терминалу СПГ на Камчатке, и считает необходимым завершить их в этом году, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, переговоры ведутся как по инжиниринговой части проектов, так и по непосредственному вхождению в них. При этом он отметил, что в разговоре с японской стороной появилось больше конкретики, особенно по проекту терминала на Камчатке.

"Мы ведем постоянные переговоры об участии японских компаний, не только как инжиниринговых компаний, а как участников проекта. И сейчас есть полная возможность, и мы рассматриваем с японскими компаниями их участие в "Арктик СПГ-2". Нам очень нравится, что идет предметный, детальнейший разговор. Мы будем приветствовать продолжение этого разговора, и в принципе в этом году его надо заканчивать", - сказал глава "Новатэка".

"И они очень тоже заинтересованы, я считаю очень хорошая наша инициатива сделать перевалку СПГ на Камчатке, тоже мы ведем детальные переговоры с японскими компаниями о совместном строительстве такого хаба", - добавил он.

В свою очередь министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко отметил, что лично надеется на участие в новых российских проектах, таких как "Арктик СПГ-2", японских технологий и японских средств. "Я знаю, что ключевую роль в том, состоится проект "Арктик СПГ-2" или нет, играет экономичность. И господин Михельсон нам подробно рассказал о том, какие усилия принимаются для того, чтобы снизить себестоимость СПГ. И если будет обеспечена экономичность этого проекта, японские компании примут решение об участии в этом проекте, я в этом уверен. А японское правительство будет основательно следить за этим проектом", - сказал министр.

В воскресенье состоялся визит японской делегации во главе с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко по приглашению министра экономического развития РФ Максима Орешкина на завод "Ямал СПГ".