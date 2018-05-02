Госнефтекомпания Азербайджана назвала дату открытия трубопровода TANAP

БАКУ, 2 мая - ПРАЙМ. Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) состоится 19 июня в Турции, сообщила в среду турецкая газета Huriyyet со ссылкой главу департамента инвестиций азербайджанской госнефтекомпании (ГНКАР, SOCAR) Вагифа Алиева.

Глава департамента сообщил, что проведение в Турции 24 июня досрочных выборов повлияло на решение о переносе церемонии открытия. Ранее гендиректор TANAP Салтука Дюзйола заявил, что первый газ по Трансанатолийскому газопроводу будет прокачан 30 июня.

"Планировалось, что первые поставки газа из Азербайджана в Турции по TANAP начнутся в первую неделю июля. Однако в ходе встречи на прошлой неделе президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было принято решение о проведении церемонии открытия трубопровода 19 июня", - приводит издание слова Алиева.

Глава департамента отметил, что TANAP является очень сложным проектом. "Обычно в реализации проектов, которые мы осуществляли с иностранными компаниями, были задержки. Однако "Южный газовый коридор" реализуется в соответствии с графиком. Очень сложно реализовать такие проекты без государственной поддержки. TANAP рассматривался как стратегический проект и полностью поддерживался государствами-участниками. По TANAP будет экспортироваться 16 миллиардов кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", шесть миллиардов из которых будут направлены в Турцию, а 10 миллиардов кубометров - в Европу. Эти объемы могут вырасти до 31 миллиарда кубических метров только за счет строительства дополнительных станций. Таким образом, объем газа, поставляемого Азербайджаном в Турцию, будет увеличен до 12 миллиардов кубических метров", - сказал Алиев.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.