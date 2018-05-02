Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,4%, до 436 млн баррелей

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 апреля, увеличились на 6,2 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 436 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов только на 0,2%, или на 0,7 миллиона баррелей - до 430,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 33 тысячи баррелей в сутки, или на 0,3% - до 10,619 миллиона баррелей в сутки.



Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 400 тысяч баррелей, составив 35,8 миллиона баррелей.



Запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 238 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю упали на 3,9 миллиона баррелей, или на 3,2%, составив 118,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение показателя лишь на 1,4 миллиона баррелей.



Согласно данным ведомства, стратегический резерв нефти в стране за неделю снизился на 0,5 миллиона баррелей - до 664,3 миллиона баррелей.