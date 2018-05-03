"Ренова" просит у правительства преференций для "Т Плюс"

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Группа "Ренова", подконтрольная попавшему под санкции Виктору Вексельбергу, опасается рисков по обслуживанию энергооборудования и просит правительство в случае необходимости освободить "Т Плюс" (входит в состав "Реновы", занимается производством электро- и теплоэнергии) от штрафов за непоставку мощности, пишет в четверг газета "Коммерсант".

"Ренова" направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки своих активов. В том числе "группа просит подстраховать "Т Плюс" на случай отказа Siemens и GE от сервисных обязательств и освободить энергокомпанию от штрафов за непоставку мощности в подобных случаях", - поясняется в сообщении.

Кроме того, пытаясь защититься от санкций, "Ренова" готова уйти от контроля над своим энергобизнесом, вернувшись к идее объединения "Т Плюс" с "Газпром энергохолдингом" (ГЭХ, лидер рынка, 39,3 ГВт). Сделка обсуждалась еще в 2011 году, тогда предполагалось, что "Ренова" получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС.

"Т Плюс" просит также "урегулировать ситуацию" в Республике Коми. В 2016 году гендиректор энергокомпании Борис Вайнзихер и глава ее совета директоров, партнер господина Вексельберга Евгений Ольховик стали фигурантами дела о взятках в регионе (сохраняют свои посты, но находятся под домашним арестом). Что именно предполагает "урегулирование", "Ренова" в своем запросе не поясняет.