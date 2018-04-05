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Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по РСБУ в I квартале снизилась в 1,6 раза


Энергосети

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Иркутскэнерго" IRGZ по РСБУ в первом квартале 2018 года снизилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,871 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 35,4% в годовом выражении, до 17,994 миллиарда рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 31,6%, до 11,392 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения составила 6,197 миллиарда рублей, снизившись на 39,9%.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта 2018 года составили 31,513 миллиарда рублей против 32,017 миллиарда на конец 2017 года, краткосрочные обязательства - 45,265 миллиарда рублей против 50,911 миллиарда рублей соответственно.

"Иркутскэнерго" - российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.

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