"Газпром" в январе-апреле увеличил добычу газа на 9,1%, экспорт в дальнее зарубежье на 6,3%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в январе-апреле увеличил добычу газа на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 177,3 миллиарда кубометров, причем в апреле добыча приросла на 21,9%, достигнув самого высокого показателя для этого месяца с 2012 года, говорится в сообщении компании. "Газпром" с 1 января по 15 апреля увеличил экспорт газа на 6,3%

"В январе-апреле "Газпром" нарастил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,1% (на 14,7 миллиарда кубометров) — до 177,3 миллиарда кубометров. В том числе в апреле компания добыла 43,4 миллиарда кубометров газа, что на 21,9% (на 7,8 миллиарда кубометров) больше, чем в апреле прошлого года. Это самый высокий результат добычи в апреле, начиная с 2012 года", - говорится в сообщении.

"Газпром" в январе-марте увеличил добычу газа на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 133,8 миллиарда кубометров.

В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% - до 471 миллиарда кубометров.

При этом, компания в январе-апреле 2018 года увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% - до 70,3 миллиарда кубометров, в том числе в апреле были поставлены рекордные 15,9 миллиарда кубов газа, говорится в сообщении компании.

"Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в январе-апреле вырос до 70,3 миллиарда кубических метров. Это на 6,3%, или на 4,1 миллиарда кубических метров, превосходит результат четырех месяцев 2017 года", - говорится в сообщении.

В апреле "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 15,9 миллиарда кубических метров газа. "Это максимальный объем для этого месяца за всю историю поставок. Предыдущий рекорд, установленный в апреле 2017 года, превышен на 5,4%", - подчеркивается в материале.

В январе-апреле поставки в Германию увеличились на 12,4% (на 2,3 миллиарда кубических метров), в Австрию — на 76,4% (на 1,9 миллиарда кубических метров), в Нидерланды — на 98,8% (на 1,4 миллиарда кубических метров), Грецию — на 45,2% (на 0,4 миллиарда кубических метров), во Францию — на 8,2% (на 0,3 миллиарда кубических метров), в Данию — на 5,1%.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.