"Новатэк" продлил buy back на текущих условиях до 7 июня 2019 г

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Правление "Новатэка" NVTK одобрило продление программы выкупа ценных бумаг (buy back) на текущих условиях до 7 июня 2019 года, говорится в сообщении компании.

"Правление ПАО "Новатэк" приняло решение о продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг "Новатэка" до 7 июня 2019 года с сохранением всех условий выкупа", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что 7 июня 2012 года совет директоров одобрил программу выкупа обыкновенных акций и/или ГДР (одна ГДР представляет 10 акций), удостоверяющих права на обыкновенные акции, на общую сумму до 600 миллионов долларов со сроком действия один год. Программа предусматривает возможность продления срока выкупа решением правления компании. 5 мая 2017 года правление приняло решение о продлении срока действия программы до 7 июня 2018 года.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат ПАО "Новатэк", через брокера приобретает ГДР на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения. По состоянию на 3 мая 2018 года в рамках программы выкуплено 22 миллиона 691 тысяча 120 собственных акций (в том числе в форме ГДР), отмечается в сообщении.