Строительную площадку для выхода "Северного потока-2" готовят в немецком Любмине

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Строительную площадку для выхода на берег газопровода "Северный поток-2" готовят в немецком Любмине, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

""Северный поток-2" в настоящее время проводит различные работы на строительной площадке в Любмине (Lubmin). Это включает в себя расчистку и подготовку строительной площадки, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег", - сказал он.

По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Ожидается выдача разрешений от Швеции и Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.