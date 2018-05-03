Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в I квартале снизилась на 34%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль электроэнергетической компании "Энел Россия" по РСБУ за первый квартал 2018 года снизилась на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,968 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании в отчетном периоде сократилась на 4% и составила 18,745 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 15,158 миллиарда рублей, снизившись на 1%.

Валовая прибыль сократилась на 15,2%, до 3,587 миллиарда рублей, прибыль от продаж - на 16,2%, до 3,319 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 35%, до 2,478 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта 2018 года составили 17,503 миллиарда рублей против 18,227 миллиарда рублей на конец 2017 года, краткосрочные обязательства - 22,401 миллиарда рублей против 25,648 миллиарда рублей соответственно.

"Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами "Энел Россия" являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций компании составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании – 56,43%, PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, Prosperity Capital Management Limited – 8,23%, банка ВТБ - 3,87%, прочих миноритарных акционеров – 12,44%.