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Путин поручил правительству РФ заняться развитием газозаправочной сети


Нефть

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться развитием газозаправочной сети, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений главы государства.

"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить разработку и внедрение программы развития рынка газомоторного топлива, обратив особое внимание на необходимость... развития газозаправочной сети и обеспечения ее загрузки до коммерчески эффективного уровня", — говорится в поручении.

Помимо этого, кабмин должен рассмотреть вопрос о разработке схем территориального размещения заправочных станций и газопроводной инфраструктуры по каждому региону страны, а также увеличения парка транспорта, использующего газ в качестве моторного топлива.

При этом правительство должно учесть программы обновления муниципального пассажирского и грузового транспорта, такси, школьных автобусов и транспорта экстренных и оперативных служб при разработке вопроса увеличения парка.

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