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Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I квартале выросла на 21,5%


Экономика / Энергосети

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭК (входит в "Газпром GAZP энергохолдинг") по РСБУ за первый квартал 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% и составила 10,8 миллиарда рублей, сообщает компания в пятницу.

EBITDA за отчетный период выросла на 26,2%, до 16,5 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 40,3%, до 13,4 миллиарда рублей.

По итогам квартала выручка выросла на 18,1% и составила 62,9 миллиарда рублей. Рост обусловлен, в основном, увеличением объемов реализации тепловой энергии, отмечает компания. Себестоимость продаж увеличилась на 17,7% - до 50,4 миллиарда рублей, что в целом связано с ростом расходов на покупку тепловой энергии.

МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией является "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").

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