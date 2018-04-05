Fitch подтвердило рейтинг "Мосэнерго"

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах "Мосэнерго" MSNG на уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ компании в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3".

"Подтверждение отражает ожидания Fitch относительно того, что "Мосэнерго" будет поддерживать стабильные показатели кредитоспособности в течение 2018-2022 годов на фоне устойчивых показателей средств от операционной деятельности (FFO), которые, в свою очередь, поддержаны генерированием значительной части EBITDA путем заключения компанией договоров предоставления мощности (ДПМ), несмотря на высокие капитальные расходы и дивиденды", - сообщается в релизе.

Агентство отмечает, что позитивные рейтинговые действия в отношении компании маловероятны, однако, возможны при повышении суверенного рейтинга или владельца контрольного пакета "Мосэнерго" - "Газпрома" GAZP. При снижении суверенного рейтинга Fitch может понизить и рейтинги компании.

В состав "Мосэнерго" входят 15 электростанций установленной электрической мощностью 13 тысяч МВт и тепловой мощностью 43 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии. "Газпром энергохолдингу" принадлежит 53,5% в уставном капитале "Мосэнерго", правительству Москвы — 26,45%.