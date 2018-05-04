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Ирак подпишет с BP соглашение о развитии месторождений Киркука


Нефть

БАГДАД, 4 мая - ПРАЙМ. Ирак планирует в субботу подписать соглашение о развитии месторождений провинции Киркук на севере страны с британской нефтегазовой компанией BP, сообщил представитель министерства нефти страны Асем Джихад.

"Министр нефти Джаббар Али аль-Лаиби посетит завтра церемонию подписания соглашения о развитии месторождений Киркука между Северной нефтяной компанией (Ирака - ред,) и мировой компанией BP", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Джихада.

Он добавил, что целью контракта является проработка планов для увеличения добычи на этих месторождениях. Компания BP проведет технические и геологические исследования всех месторождений и скважин, нефтяных объектов и трубопроводов с целью решения имеющихся проблем, увеличения добычи и использования попутного газа.

Провинция Киркук, несколько лет находившаяся под фактическим контролем автономных властей Иракского Курдистана, в октябре минувшего года была силой возвращена под свой контроль Багдадом. Багдад после этого заявил, что основывает специальный комитет по развитию нефтедобычи в этой провинции, а также создает группу экспертов совместно с BP для оценки ситуации.

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