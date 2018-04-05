En+ не готова продавать свой энергобизнес в РФ для его защиты от санкций

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Попавшая под санкции США En+ Group Олега Дерипаски, в отличие от тоже подсанкционной "Реновы" Виктора Вексельберга, не рассматривает продажу своего энергобизнеса в России как меру защиты, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, вариант продажи электроэнергетических активов En+ не исключен полностью, и она может быть проведена в пользу одной из подконтрольных государству энергокомпаний. Но сейчас такая мера всерьез не обсуждается, это скорее теоретический вариант. Как говорит второй источник, En+ стремится удержать все свои активы и не предлагала обсудить продажу энергобизнеса.

Такая мера в принципе может не пригодиться - Дерипаска сейчас пробует вывести из-под санкций весь бизнес En+, согласившись снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров. Он также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров. Однако в Минфине США поясняли РИА Новости, что сокращение доли Дерипаски не обязательно является основанием для отмены санкций против En+.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Вексельберга и его группу "Ренова", Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

В начале мая газета "Коммерсант" сообщила, что "Ренова" направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки своих активов. В том числе, по данным издания, которые подтверждают и источники РИА Новости, "Ренова" готова уйти от контроля над своим энергобизнесом, вернувшись к идее объединения "Т Плюс" с "Газпром GAZP энергохолдингом". Сделка обсуждалась еще в 2011 году. Тогда предполагалось, что "Ренова" получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Группа является крупнейшей частной энергокомпанией в РФ, суммарная мощность ее электростанций составляет 19,7 ГВт (на втором месте - "Т Плюс" с 15,7 ГВт). Электростанции En+ преимущественно расположены в Сибири и обеспечивают электроэнергией местных потребителей, в том числе заводы "Русала".