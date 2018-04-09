Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит увеличение уставного капитала СП с PetroVietnam

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP планирует на заседании 21 мая согласовать увеличение уставного капитала совместного предприятия с вьетнамской КНГ "Петровьетнам" (PetroVietnam) - ООО "Газпромвьет", говорится в пресс-релизе российской компании.

В повестку заседания также входит согласование сделок с активами "Газпром нефти".

"Газпромвьет" было создано в 2009 году с распределением долей: ОАО "Газпром" — 51%, КНГ "Петровьетнам" — 49%. Компания ведет работы по добыче газа и нефти на Нагумановском и Северо-Пуровском месторождениях.