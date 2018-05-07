FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

BHGE: Число буровых установок в мире в апреле снизилось на 4%


Нефть
  • #Нефть, добыча
    © Сергей Захаров

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в апреле в месячном выражении на 92 единицы, или на 4,4%, - до 2,087 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых увеличилось на 170 единиц, или на 8,8%.

В США, согласно данным компании, показатель вырос на 22 единицы, или на 2,2% в месячном выражении, - до 1,011 тысячи штук, в Канаде - снизился на 120 единиц, или в 2,2 раза - до 98 штук. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц выросло на 1 единицу, до 398 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель увеличился на 5 единиц, или на 2,4%, до 209 штук, в Африке - также на 5 единиц, или на 5,6%, до 94 штук.

В Латинской Америке показатель в месячном выражении опустился на 4 единицы, или на 2,1%, до 189 штук. Количество установок в Европе снизилось на 1 штуку, до 88.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

Версия для печати

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ