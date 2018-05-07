Очередной максимум: нефть впала в политическую зависимость

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Мировые цены на нефть вновь показывают стремительный рост - марка WTI впервые с ноября 2014 года торгуется выше 70 долларов за баррель, Brent растет до 75,7 доллара за баррель.

В настоящее время стоимость нефти стала по большей части зависеть от политической обстановки, а не от фундаментальных факторов, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Неоднозначная ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, кризисное падение добычи в Венесуэле добавляют нефтяным ценам уверенности и толкают их к новым вершинам. В ближайшем будущем эталонная Brent может пробить 80 долларов за баррель.

ОТКУДА РОСТ?

Сейчас цены реагируют больше на политику, чем на фундаментальные данные, считает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Так, напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном, которая была заключена во время президентского срока Барака Обамы, на данный момент усилилась из-за ожидания выхода из нее США. "Это может подтвердить президент США Дональд Трамп до 12 мая", - уточняет он. Сырьевые трейдеры полагают, что будут введены новые санкции США, которые запретят поставлять иранскую нефть на мировой рынок, что приведет к росту цен на нефть, отмечает эксперт.

Так же считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев: "Основным драйвером для нефтяного рынка является ситуация в Иране, поскольку выход США из ядерной сделки вернет санкции против страны, вновь приведет к резкому ограничению экспорта иранской нефти". Отсутствие новостей о переговорах по этому направлению заставляют инвесторов предполагать наиболее деструктивный сценарий в решении США, считает он. Об этом же свидетельствует и достаточно жесткая позиция самого Ирана, который не готов смириться с вероятным ужесточением условий в рамках нового соглашения, добавляет эксперт.

Рост нефтяных цен происходит также на фоне увеличения добычи и бурения в США и сообщений о том, что РФ второй месяц подряд выполнила обязательства по соглашению ОПЕК+ менее чем на 100%, полагает аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. Также рынок ждет на этой неделе сигнала из США о том, что санкции против Ирана будут частично или полностью восстановлены, замечает он.

Главный аналитик Бинбанка Антон Покатович называет основным фактором роста нефтяных котировок - спекулятивные ожидания участников рынка по выходу США из иранской сделки. По его мнению, спекулятивные настроения будут преобладать на нефтяном рынке вплоть до субботы, когда Трамп должен сообщить о своем решении. По прогнозу эксперта, до конца текущей недели рост цены на нефть будет носить спекулятивный характер, котировки на ожиданиях инвесторов могут вырасти до уровней 76,5 доллара за баррель.

В случае выхода США из соглашения по Ирану, нефтяной рынок перейдет в состояние повышенной нестабильности, что будет отражаться в многочисленных сбоях в поставках сырья, уточняет Покатович. Также в случае возвращения санкционного давления на Иран баланс нефтяного рынка претерпит существенные изменения, которые могут привести к возникновению краткосрочных локальных дефицитов. "В совокупности данные факторы будут способствовать росту нефтяных цен", - отмечает он, добавляя, что вероятность выхода США из иранской сделки составляет порядка 60%. Если же США не пойдут на наиболее "жесткий" вариант выхода из данного пакта, то с вероятностью в 70-80% со стороны Белого Дома будут предприняты существенные шаги по усилению давления на Иран.

Кроме того, в центре внимания по-прежнему остается Венесуэла: добыча нефти в этой стране в апреле стабилизировалась, однако после президентских выборов 20 мая возможен новый виток кризиса, что приведет к ее сокращению, считает Кокин из "Уралсиба".

BRENT ЗА $80

Если США восстановят санкции против Ирана в полном объеме, как это было в конце 2015 года, не исключен рост Brent до 80 долларов за баррель, полагает Кокин.

В случае выхода США из сделки и возвращения санкций к Ирану в течение ближайших 3-4 месяцев нефтяные цены могут достигать уровней 80 долларов, соглашается Покатович. "На данный момент мы не ожидаем закрепления цен на уровнях 80 долларов в течение 2018 года. По нашим оценкам, более вероятным является диапазон 76-78 долларов", - считает он.

Решение США будет подогревать интерес инвесторов к нефти, поэтому рост котировок к 80 долларам за баррель возможен по факту негативного решения США, говорит Евстифеев. "С учетом того, что рынок настроен на выход США из соглашения по Ирану, то любые положительные новости будут для инвесторов неожиданностью и поводом скорректировать вниз текущий цикл роста цен", - замечает он. Но и здесь колебания могут оказаться краткосрочными, поскольку помимо ситуации с Ираном нефтяной рынок поддерживает ситуация в Венесуэле и общемировой рост спроса на нефть, уточняет аналитик.

Так как избыток предложения нефти на мировом рынке из-за сделки ОПЕК+ снижается, вскоре будет наблюдаться скачкообразный рост цен на нефть, говорит Веселов. По его словам, рост будет продолжаться, пока Иран не заключит с США договор о долгосрочных поставках нефти в США по низким ценам, почти по себестоимости, это около 4-5 долларов за баррель. Вполне возможно, что до конца года Brent преодолеет рубеж в 80 долларов, но вряд ли сможет закрепиться там, считает он. "Нефть выше 80 долларов за баррель очень нужна саудитам, чтобы сверстать в ноль свой бюджет и выполнить свою программу по развитию страны до 2030 года", - отмечает Веселов.

С технической точки зрения фьючерс на нефть марки Brent, торгующийся на Московской бирже, еще три недели назад (10 апреля) начал отрабатывать долгосрочную модель растущей тенденции, начавшейся в феврале 2018 года после январской коррекции с 70 до 60 долларов за баррель, замечает руководитель учебного центра "Велес Академия" Валентина Савенкова. Базовая цель движения этой модели составляет 78 долларов, и это является ожидаемым ориентиром для нефтяных цен на ближайшие две недели.

"В случае, если санкции относительно иранской нефти не будут приняты, мы можем снова увидеть нефть на уровне 70, а впоследствии даже 65 долларов за баррель", заключает она.