"Ямал СПГ" с 15 мая приостановит работу из-за планового ремонта

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Производство на первой и пока единственной действующей линии завода "Ямал СПГ" с 15 мая будет приостановлено в связи с плановыми профилактическими работами, сообщил РИА Новости официальный представитель "Новатэка" NVTK.

"Профилактические работы продлятся шесть дней, но всего с учетом времени на остановку и повторный перезапуск линии на это потребуется около двух недель", - сказал представитель "Новатэка".

В конце апреля заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей сообщал, что в мае в течение двух недель на первой очереди "Ямала СПГ" пройдут плановые ремонтные работы. При этом он отмечал, что остановка производства на этот период не повлияет на поставки СПГ с завода за счет объемов сжиженного газа из СПГ-хранилищ.

Производство на первой технологической линии "Ямала СПГ" началось в декабре 2017 года. И, как сообщал в конце апреля глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, с начала работы проекта отгружено уже более 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа.

Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная почти на 1 миллион. Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).