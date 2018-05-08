Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I квартале выросла на 8,7%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 8,7% в годовом выражении и составила 5,079 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

EBITDA увеличилась на 6,9%, до 7,675 миллиарда рублей. Отмечается, что динамика показателя вызвана сокращением операционных затрат, в том числе за счет снижения расходов по ремонтно-восстановительным работам на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС.

Выручка компании снизилась на 1,7%, до 20,339 миллиарда рублей.