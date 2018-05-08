"Быкам" на рынке нефти не стоит радоваться санкциям против Ирана

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть растут на фоне ожиданий, что президент США Дональд Трамп восстановит экономические санкции против Ирана. Однако вне зависимости от решения Трампа быкам на рынке нефти и всем остальным, кому выгоден рост нефтяных цен, не стоит становиться слишком самонадеянными, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В прошлом месяце цены на нефть Brent выросли практически на 14% и достигли 75 долларов за баррель. В большей степени это связано с ожиданиями того, что Трамп не продлит иранское ядерное соглашение, которое он назвал "худшим в истории". Тем не менее даже если санкции против Ирана будут восстановлены, мировое предложение нефти вряд ли существенно сократится.

Есть несколько сценариев того, как будут развиваться события. Большинство из этих сценариев негативны для цен на нефть и тех, кому необходим их рост, включая Саудовскую Аравию. Под давлением европейских лидеров Трамп может пойти на компромисс и отложит санкции, но на короткий срок. Это продлит неопределенность, но, вероятно, застанет быков на рынке нефти врасплох. Президент США также может возобновить санкции против Ирана лишь частично.

Но даже если Трамп пойдет на самые жесткие меры из возможных, ралли нефтяных цен по-прежнему может быть чрезмерным. Поскольку США не импортируют иранскую нефть, а европейские компании продолжат вести бизнес с Тегераном, влияние на мировое предложение будет намного более слабым, чем ожидается. По некоторым оценкам, мировое предложение сократится лишь на 250 000 баррелей в день против 1 млн баррелей в день до заключенного в 2015 соглашения.

Для сравнения, только в этом году нефтедобыча США выросла на 865 000 баррелей в день и до сих пор продолжает расти. Между тем нефтедобыча Саудовской Аравии в данный момент почти на 700 000 баррелей в день ниже, чем до заключенного с другими членами ОПЕК соглашения. Кроме того, нефтедобыча стагнирует и в других регионах, таких как месторождения на севере Ирака.

Возобновление санкций, вне зависимости от влияния на нефтяные цены, может иметь неожиданные последствия для крупных нефтяных экспортеров. С тех пор как нефтяные цены в 2014 году упали, Иран и Россия адаптировались к этой ситуации. Недавно министр нефти Ирана заявил, что наиболее благоприятным уровнем цен для Тегерана является 60-65 долларов за баррель. Опасение заключается в том, что более высокие цены спровоцируют увеличение добычи сланцевой нефти в США, что в конечном итоге приведет к ослаблению котировок.

Тем не менее Саудовская Аравия нуждается в более высоких нефтяных ценах для финансирования своих экономических реформ. По последним оценкам Международного валютного фонда, теперь королевству необходимы цены в районе 88 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, несмотря на сокращение субсидирования розничных цен. Стремящаяся к увеличению своих доходов Саудовская Аравия, вероятно, захочет восполнить нехватку предложения на рынке, которая возникнет из-за возобновления санкций против Ирана.

Нефтяным трейдерам, покупающим на слухах вокруг санкций против Ирана, необходимо продавать на фактах вне зависимости от того, насколько позитивными для цен они будут казаться.