Экспорт нефти из РФ в КНР за январь-апрель вырос на 47%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Трубопроводный экспорт нефти из России в Китай за январь-апрель 2018 года вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,4 миллиона тонн, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"За четыре месяца 2018 года трубопроводные поставки нефти из России в Китай составили 12,4 миллиона тонн, что на 3,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 47%", - сказал Демин.

В частности, через Казахстан было поставлено около 3,3 миллиона тонн нефти (рост на 0,28 миллиона тонн, или на 9%), по нефтепроводу из России – около 9,3 миллиона тонн (рост на 3,6 миллиона тонн, или на 68%).

Глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин заявлял о намерении компании в 2018 году поставить в Китай 50 миллионов тонн нефти. В начале сентября "Роснефть" и китайская CEFC "Хуасинь" заключили пятилетний контракт, предусматривающий поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в год.

Сечин заявлял, что "Роснефть" прорабатывает с "Транснефтью" маршруты поставок. В октябре 2017 года "Роснефть" направила "Транснефти" запрос о возможности увеличения поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан до 13 миллионов тонн в год с существующих 10 миллионов тонн.

"Транснефть" снизила прокачку нефти на экспорт из России в январе-апреле 2018 года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 74,88 миллиона тонн, при этом прием нефти в систему также снизился на 1,7% - до 149,1 миллиона тонн, сообщил Демин.

"За четыре месяца 2018 года "Транснефть" приняла в систему от российских производителей 149,078 миллиона тонн нефти, это на 2,74 миллиона тонн нефти меньше, чем за аналогичные период прошлого года (снижение на 1,7%). … На экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья было направлено 74,88 миллиона тонн нефти, что на 3,45 миллиона тонн или 4,4% меньше, чем в прошлом году", - сказал Демин.

По его словам, на российские НПЗ за этот период было поставлено 80,47 миллиона тонн нефти, что на 1,09 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.

Прокачка нефти в Белоруссию идет из расчета 18 миллионов тонн нефти в год на НПЗ – за четыре месяца 2018 года в эту страну было прокачано 5,983 миллиона тонн нефти (рост на 0,45 миллиона тонн или 8%), сказал он.