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СМИ: Иран выводит на рынок новый сорт нефти на фоне возможных санкций


Нефть

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Иран готовится начать коммерческие поставки сорта нефти West Karoun с отгрузкой в мае или июне вопреки нависшей над Тегераном угрозе новых санкций, пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, Иран уже поставлял клиентам пробные партии нефти с блока месторождений West Karoun, добыча на котором за последний год выросла почти в два раза - до 300 тысяч баррелей в сутки. Введенный новый экспортный терминал позволяет экспортировать этот сорт, не смешивая с другими марками, отметили источники.

"Первые партии нефти West Karoun будут проданы на спотовом рынке, потому что с качеством еще нужно разобраться", - заявил один из источников. Это означает, что покупателям пока не будут предлагаться долгосрочные контракты, по которым ближневосточные поставщики обычно реализуют свою нефть, поясняет агентство.

До введения санкций в 2012 году Иран продавал нефть только по долгосрочным контрактам. Но в 2016 году, после частичного снятия ограничительных мер, перешел к спотовым сделкам в попытке вернуть потерянную долю рынка. "Стремление Ирана поднять спрос на новый сорт нефти говорит о том, что Тегеран рассчитывает продолжать продажи собственного сырья, невзирая на угрозу новых санкций", - пишет агентство.

Позднее во вторник, в 21.00 мск президент США Дональд Трамп объявит решение по ядерной сделке с Ираном. Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением поставок иранского сырья на мировые рынки, по расчетам некоторых аналитиков - до 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле экспорт нефти из Ирана достиг 2,6 миллиона баррелей в сутки – рекордного уровня с момента снятия Западом ограничительных мер, согласно данным профильного ведомства страны.

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