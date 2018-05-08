Кризис в Венесуэле толкает нефть вверх

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В ходе торгов 7 мая котировки фьючерса на Brent превышали 76 долларов за баррель. Скачок нефтяных котировок связывают в первую очередь с возможными санкциями против Ирана со стороны США. Однако из-за кризиса в Венесуэле предложение углеводородного сырья на мировом рынке значительно сократилось, что является более весомой причиной для подорожания нефти, чем возможные санкции против Ирана.

ПОЛНЫЙ ОБВАЛ

По данным агентства Reuters, в апреле добыча нефти в Венесуэле упала до 1,5 млн барр./сут. – на 60 тыс. барр./сут. меньше, чем месяцем ранее. В рамках сделки ОПЕК+, Венесуэла обязалась сократить добычу нефти на 95 тыс. барр./сут. В действительности, производство обвалилось на 540 тыс. барр./сут. Таким образом, латиноамериканская страна "выполнила" соглашение на 567 тыс. барр./сут., или почти на 600%.

В последнем отчете Platts OPEC Survey говорится, что добыча в Венесуэле в прошлом месяце упала до 1,41 млн барр./сут., что на 80 тыс. барр./сут. меньше, чем в марте, а по сравнению с апрелем прошлого года падение составило 540 тыс. барр./сут. Если данные агентства Platts верны, то добыча в стране находится на самом низком уровне за последние 30 лет.

Официальные данные о добыче в странах ОПЕК будут опубликованы 14 мая.

Несмотря на обещания венесуэльского президента Николаса Мадуро добиться увеличения добычи до 2,3 млн барр./сут. до конца 2018 года, многие эксперты ожидают дальнейшего падения производства. Ситуация в нефтяной отрасли Венесуэлы привлекает все больше внимания участников рынка, поскольку от этого во многом зависит баланс спроса и предложения углеводородного сырья в мире. Пессимисты считают, и небезосновательно, что объем добычи сократится до 1,4 млн барр./сут. уже к середине этого года.

Сокращение производства основного экспортного продукта Венесуэлы началось после прихода к власти Уго Чавеса – предшественника Мадуро – и национализации нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), после чего ее покинули многие специалисты. Более того, правительство столкнулось с прямым саботажем в нефтяной отрасли, что имело негативные последствия и привело к сокращению производства.

Согласно статистике EIA US (Управления энергетической информации США), добыча в 1997 году находилась на историческом максимуме в 3,2 млн барр./сут, в 2015 году сократилась до 2,4 млн барр./сут., в конце прошлого года – до 1,9 млн барр./сут., а в январе нынешнего – до 1,6 млн барр./сут.

Бывший глава PdVSA Рафаэль Рамирес, который сейчас живет в изгнании и обвиняется правительством Мадуро в коррупции, считает, что производство в этом году может сократиться на 600 тыс. барр./сут. – до 1 млн барр./сут.

Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире в 298 млрд барр. Однако венесуэльская нефть, в основном, высоковязкая – по западной классификации тяжелая или сверхтяжелая. Такое сырье необходимо сначала довести до товарного состояния на специальных установках (upgraders), получив более легкую так называемую синтетическую нефть. Процесс этот технологически крайне сложный и затратный. Для производства синтетической нефти использовались исключительно американские технологии и оборудование.

В 2017 году из-за национализации активов американских нефтяных компаний в Венесуэле техническое сотрудничество с США практически прекратилось. Решить технические проблемы самостоятельно Каракас оказался не в состоянии, что привело к падению производства.

Довести венесуэльское углеводородное сырье до товарного состояния можно, если разбавить его легкой нефтью, но закупить ее в Западном полушарии можно только у США. Кроме того, американская легкая нефть дорогая, а из-за падения добычи приток валютной выручки в страну сократился. Каракас испытывает серьезные трудности даже с оплатой услуг сервисных компаний, которые выполняли буровые и другие работы по заказу PdVSA.

PdVSA сумела получить кредиты от китайских и российских компаний в счет будущих поставок, но полученные средства были потрачены неэффективно, и нарастить добычу и производство синтетической нефти не удалось.

По мере снижения добычи сокращался экспорт венесуэльской нефти. Еще в сентябре прошлого года Венесуэла была третьем крупнейшим поставщиком нефти в США, уступая Канаде и Саудовской Аравии.

США до сих пор остаются основным покупателем венесуэльской нефти. В прошлом году объем поставок в среднем составил 618 барр./сут. – 41% от экспорта венесуэльской нефти. Из-за проблем с добычей в феврале этого года экспорт из Венесуэлы сократился до 472 тыс. барр./сут., уступив соседней Колумбии, которая поставила в США 477 тыс. барр./сут.

Более того, из-за ненадлежащей подготовки товарной нефти, она реализуется с большой скидкой $5-7/барр. от рыночных котировок. Эксперты, знакомые с ситуацией, сообщают, что столь большая скидка оправданна, поскольку качество сырья снизилось в последние годы, а содержание воды достигает 9%.

УГРОЗЫ САНКЦИЙ И КОНФИСКАЦИЯ АКТИВОВ

Ситуация может обостриться после 20 мая, когда должны состояться выборы президента в Венесуэле, на которых с высокой долей вероятности победит Мадуро. Администрация Дональда Трампа ранее пригрозила Каракасу ужесточением доступа к финансам на мировых рынках. Кроме того, возможен запрет на импорт венесуэльской нефти в США и на продажу американской легкой нефти PdVSA, что приведет к сокращению экспорта и дальнейшему падению валютной выручки.

Если Мадуро будет переизбран на новый срок, то Трамп может перейти от угроз к действиям, следствием чего станет продолжение падения добычи нефти.

В 2007 году Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании, работающие в Венесуэле, войти в СП с PdVSA в качестве миноритарных акционеров, доля которых не может превышать 40%. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips (позже разделилась на Conoco и Philips 66) отказались от предложенных условий и обратились в международный арбитраж.

В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке признал, что добывающие активы ConocoPhilips в Венесуэле были незаконно конфискованы и обязал Венесуэлу выплатить $1,6 млрд, но Каракас проигнорировал это требование.

В прошлом месяце Международная торговая палата приняла решение, согласно которому PdVSA должна выплатить Conoco – правопреемнице ConocoPhillips – $2,4 млрд.

На прошлой неделе сообщалось, что американской компании удалось взять по контроль активы PdVSA на соседних с Кюрасао островах Бонэйр и Эустахио. Теперь настал черед Кюрасао, где расположены крупные хранилища венесуэльской нефти.

Конфискации в пользу американских компаний могут усугубить тяжелое финансовое положение PdVSA и Венесуэлы в целом. Более того, поставки сырья российским и китайским компаниям в счет предоставленных кредитов могут быть резко ограничены, перенесены на более поздний срок или не состояться вовсе.