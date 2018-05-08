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Нацбанк: Польша снизила поставки нефти из РФ в 2017 г за счет более дорогого сырья из других стран


Нефть

ВАРШАВА, 8 мая ПРАЙМ. Польша существенно снизила объем поставок российской нефти в 2017 году за счет более дорогого сырья из других стран, говорится в опубликованном во вторник отчете Национального банка страны.

"В 2017 году в общем объеме импорта нефти на Россию пришлось 76%", - говорится в документе.

При этом в 2016 году на российский импорт пришлись рекордные 96% закупок Польшей нефти.

Основное падение объемов произошло по причине того, что польские нефтеперерабатывающие предприятия Orlen и Lotos активно ведут диверсификацию поставок сырья. Так, Orlen подписала долгосрочное соглашение о поставках нефти из Саудовской Аравии, которая заняла второе место (7%) на польском рынке импорта нефти. В свою очередь, компания Lotos активно приобретала сырье в Иране и США.

Тем не менее, диверсификация пока не имеет финансовой выгоды. По данным Нацбанка, в декабре средняя стоимость нефти из России составляла 59,7 доллара за баррель, из Казахстана 60,2 доллара, а из США - 65,6 доллара.

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