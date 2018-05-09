Иран не будет уговаривать иностранные компании остаться после решения Трампа

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Министерство нефти Ирана не собирается вести переговоры с иностранными компаниями, которые выразят желание покинуть страну после выхода США из международного соглашения по иранской ядерной программе, сообщил РИА Новости осведомленный источник в ведомстве.

Президент Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"До настоящего момента министерство нефти не получало никаких уведомлений от иностранных нефтяных компаний о желании уйти или приостановить работу в Иране… С компаниями, которые выразят желание уйти из Ирана после решения Трампа, переговоров не будет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Иран способен продолжить реализацию текущих проектов опираясь на собственные возможности.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.