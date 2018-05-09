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Посол: Поставки газа в ФРГ по "Северному потоку-2" будут дешевле, чем через Украину


Газ

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Стоимость поставок газа в Германию по "Северному потоку-2" будет значительно ниже, чем через Украину, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

"Стоимость поставок газа в Германию по "Северному потоку-2" будет значительно ниже, чем через Украину", - заявил глава дипмиссии.

Нечаев отметил, что причина строительства газопровода кроется в "выгодных условиях". По его словам, газопроводная сеть Украины изношена, чтобы привести ее в соответствие современным требованиям эффективности и безопасности, понадобятся инвестиции, превышающие стоимость строительства "Северного потока-2". Кроме того, маршрут "Северного потока-2" примерно на две тысячи километров короче, чем по территории Украины.

"Утверждения противников проекта о том, что "Северный поток-2" строится в целях усиления политического давления на правительство в Киеве, беспочвенны", - заявил Нечаев.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Ожидается выдача разрешений от Швеции и Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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Северный поток-2

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