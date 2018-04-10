"Газпром" планово приостановит поставки газа по "Голубому потоку" в Турцию

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP с 15 по 23 мая приостановит поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" на время плановых работ, сообщил РИА Новости представитель компании.

"С 15 по 23 мая 2018 года на объектах газопровода "Голубой поток" будет проводиться комплекс плановых работ, поставки газа по газопроводу в этот период будут приостановлены", - сказал он.

"Голубой поток" - газопровод из России через Черное море в Турцию мощностью 16 миллиардов кубометров в год. В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по этому газопроводу, а также по Трансбалканскому коридору. В 2017 году "Газпром" поставил в Турцию по газопроводу "Голубой поток" рекордные 15,8 миллиарда кубических метров газа.

В 2017 году на турецкий рынок поставлено 29 миллиардов кубометров газа, что на 17,3% больше, чем в 2016 году.