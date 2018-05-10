Заседание техкомитета ОПЕК+ состоится 22 мая в Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Заседание технического комитета экспертов стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ состоится 22 мая в Джидде, Саудовская Аравия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами проведения мероприятия. "Заседание пройдет 22 мая в Джидде", - сказал источник.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В состав комитета входят Россия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Венесуэла, Алжир и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах страны, президентствующей в ОПЕК). За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.