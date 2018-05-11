Совет директоров "Юнипро" рекомендовал дивиденды по результатам 2017 г в 11,1 коп на акцию

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Юнипро" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 11,1 копейки на акцию, говорится в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Юнипро" по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в материалах.

Годовое общее собрание акционеров компании назначено на 14 июня, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2018 года.

По результатам девяти месяцев 2017 года акционеры "Юнипро" одобрили выплату дивидендов в размере 7 миллиардов рублей, или 11,1 копейки на акцию. По результатам первого квартала прошлого года дивиденды составили 1,093 миллиарда рублей. Так, в целом за 2017 год выплаченные дивиденды составят порядка 15 миллиардов рублей.

В ноябре прошлого года "Юнипро" улучшила прогноз по выплате дивидендов за 2017-2018 годы до 14 миллиардов рублей с 12 миллиардов рублей для каждого года.

Основной вид деятельности "Юнипро" - производство и продажа электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит Uniper Russia Holding GmbH - 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического концерна Uniper SE.