Министр нефти Ирана хотел бы цены нефти в $60

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Биджан Зангане в пятницу заявил, что хотел бы цены нефти около 60 долларов за баррель. При этом министр заявил, что некоторые члены ОПЕК работают в интересах США, сообщает Dow Jones.

Заявления Зангане прозвучали в преддверии регулярного заседания ОПЕК, которое состоится в следующем месяце, и после объявления президентом США Дональдом Трампом о выходе из международного соглашения по иранской атомной программе и возобновлении санкций в отношении Ирана.

"Президент Трамп ведет двойную игру на рынке нефти", – написал Зангане в твиттер-аккаунте своего ведомства. По мнению министра, политика Трампа выгодна американской сланцевой отрасли, нуждающейся в более высоких ценах на нефть.

"Некоторые члены ОПЕК пляшут под дудку США", поддерживая решение Трампа о выходе из международной сделки по иранской атомной программе, заметил Зангане.

Иранский министр не стал называть конкретные страны, однако Саудовская Аравия недавно заявила о готовности возместить нехватку мирового предложения, если новые санкции приведут к перебоям с поставками иранской нефти.

В долгосрочной перспективе ОПЕК выгодны цены на нефть в 60-65 долларов за баррель, полагает Занагане.

Напротив, саудовское правительство поддерживает текущие цены, которые составляют 77 долларов за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана.

В июне ОПЕК и сотрудничающие с ней нефтедобывающие страны должны провести регулярное заседание в Вене. Стороны обсудят перспективы действующего соглашения о сокращении общемирового предложения на 2%.