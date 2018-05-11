Отмена сделки по иранской ядерной программе может разрушить договоренность ОПЕК

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из международного соглашения по иранской атомной программе может отразиться на сделке картеля о добыче, полагают аналитики. Решение Трампа может разрушить хрупкий баланс интересов между различными нефтедобывающими странами, лежащий в основе данной сделки, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

На этой неделе цены на нефть достигли максимумов за три с половиной года, так как на рынке ожидают сокращения поставок нефти из Ирана и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Нужно заметить, что нефть дорожала еще до решения Трампа, благодаря политике ОПЕК и ряда других крупных нефтедобывающих стран, включая Россию, проводимой с начала 2017 года. Эта политика привела к сокращению общемирового предложения на 2%.

Картель намерен провести регулярное заседание в июне, чтобы обсудить возможность продления соглашения по ограничению добычи на следующий год. Если санкции, введенные США, устранят иранскую нефть с рынка, содействуя дальнейшему росту цен, некоторые участники сделки ОПЕК+ могут решить, что миссия выполнена, так как избыток предложения уже исчез, а цены выросли, рассуждают аналитики.

Некоторые нефтедобывающие страны, такие как Россия и Казахстан, хотели бы увеличить добычу и нарастить свою рыночную долю, тогда как другие страны, такие как Саудовская Аравия, заинтересованы в сохранении соглашения, поскольку оно пока что эффективно содействует росту цен. Саудовская Аравия уже заявила, что готова восполнить нехватку иранской нефти, и ее примеру могут последовать другие нефтедобывающие страны.

Решение Трампа о выходе из иранской сделки усилило геополитическую напряженность в и без того нестабильном регионе. В пятницу министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что его страна заинтересована в ценах на нефть около 60 долларов за баррель. При этом, по мнению иранского министра, некоторые члены ОПЕК обслуживают интересы США, так как более дорогая нефть выгодна сланцевой отрасли.

Если иранская сделка будет отменена и добыча возобновится в полном объеме, предложение снова станет очень обильным, что вновь обрушит цены, рассуждают аналитики.

"Возможно, ОПЕК нужно скорректировать квоты по добыче, однако такое решение не будет простым, так как саудиты хотят более высоких цен", – отмечает Хасан Кабазард, бывший руководитель исследовательского департамента ОПЕК. "Возможны самые различные варианты действий", – поясняет он.

Тем не менее, не вполне ясно насколько сильно новые американские санкции смогут сократить экспорт иранской нефти. По мнению некоторых аналитиков, эффект от американских санкций, которые не поддержаны ведущими европейскими странами, будет ничтожным. Однако другие аналитики ожидают снижения иранских поставок более чем на 700 000 баррелей в день. Прежние санкции, введенные Западом против Тегерана в 2012 году, вывели с рынка примерно 1 млн баррелей иранской нефти.

Два источника в ОПЕК сообщили, что на июньском заседании картеля иранский вопрос обсуждаться не будет, однако эта тема может быть поднята на следующем заседании ОПЕК до конца этого года.

“Пока ОПЕК нужно лишь пообещать, что производители при необходимости покроют дефицит. В конце этого года текущее соглашение, возможно, не будет продлено”, - отметил источник в ОПЕК, представляющий одну из нефтедобывающих стран Персидского залива.

По словам экономистов, высокие цены на нефть (которые с прошлого года выросли более чем на 50%) могут понизить спрос и даже подтолкнуть некоторых потребителей к переходу на возобновляемые источники энергии. Между тем, рост цен оказывает поддержку производителям сланцевой нефти в США, которым приходится конкурировать с ОПЕК, Россией и их союзниками.

Восстановление США санкций против Ирана может стать тем геополитическим фактором, который переконфигурирует нефтяные потоки.

“Предметом соглашения (ОПЕК) изначально были спрос и предложение, и (членам картеля) сложно было прийти к единому мнению. Когда одним из факторов является политика, все становится еще сложнее, - отметил Оливье Джейкоб из Petromatrix. – Возможно, период реального регулирования предложения близится к концу".

В Саудовской Аравии хотят, чтобы цены на нефть в этом году превысили 80 долларов за баррель, так как в королевстве хотят увеличить доходы и подготовиться к первому публичному размещению (IPO) акций национального нефтяного гиганта Aramco.

Иран и другие члены ОПЕК обеспокоены тем, что наибольшую выгоду из роста цен извлекут производители сланцевой нефти в США.

"Некоторые члены ОПЕК пляшут под дудку США", поддерживая решение Трампа о выходе из международной сделки по иранской атомной программе, заметил Зангане.

Между тем российские нефтяные компании стремятся к повышению добычи после того как давно задуманные проекты были отложены из-за соглашения с ОПЕК.

“Россияне давно уже хотят увеличить добычу. Теперь они могут рассматривать ситуацию с Ираном как повод для завершения или ослабления соглашения”, - отметил Тамаш Варга из PVM Oil Associates.

В то же время некоторые аналитики полагают, что проблемы Ирана могут предоставить ОПЕК и ее союзникам возможность укрепить соглашение. Саудовская Аравия уже указала на то, что хочет продолжить сотрудничество вне рамок текущего соглашения.

Ситуация с Ираном может предоставить для этого пространство. Для того чтобы восполнить потерю иранской нефти ОПЕК может ослабить ограничения, что станет позитивным фактором для некоторых членов картеля, таких как Ирак или Казахстан, недовольных сокращением добычи, отметила Эллен Вальд из Arabia Foundation в Вашингтоне.

“(Ослабление ограничений) поможет укрепить отношения этих стран между собой и с картелем, - отметила Вальд. – Это реальный шанс для картеля стать постоянным рыночным институтом, и они не упустят такой возможности”.